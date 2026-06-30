        Економіка

        В Україні 1 липня запровадять погодинні відключення світла

        Віктор Алєксєєв
        30 Червня 2026 18:57
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        Ілюстративне фото / Фото: відкриті джерела
        Ілюстративне фото / Фото: відкриті джерела

        В Україні завтра, 1 липня, в усіх регіонах вимушено застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

        Про це повідомило Укренерго.

        Причиною запровадження обмежень стало значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

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        З 17:00 до 22:00 для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

        У цей же період — з 17:00 до 22:00 — для всіх категорій споживачів застосовуватимуть графіки погодинних відключень в обсязі однієї черги.

        В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, та закликали стежити за повідомленнями операторів систем розподілу у своєму регіоні.

        Також українців просять споживати електроенергію ощадливо.


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