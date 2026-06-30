В Україні 1 липня запровадять погодинні відключення світла

В Україні завтра, 1 липня, в усіх регіонах вимушено застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомило Укренерго.

Причиною запровадження обмежень стало значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

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З 17:00 до 22:00 для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

У цей же період — з 17:00 до 22:00 — для всіх категорій споживачів застосовуватимуть графіки погодинних відключень в обсязі однієї черги.

В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, та закликали стежити за повідомленнями операторів систем розподілу у своєму регіоні.

Також українців просять споживати електроенергію ощадливо.