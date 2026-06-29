Укргідрометцентр попередив про сильну спеку на заході та південному заході

У вівторок, 30 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у частині регіонів пройдуть короткочасні дощі та грози.

Як повідомив Укргідрометцентр, вночі опади прогнозують у східних областях, а вдень — місцями у південній частині країни.

Вдень на Закарпатті та Прикарпатті очікуються короткочасні дощі й грози. В окремих районах можливі град та шквали 15–20 м/с.

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На решті території України буде без опадів.

Вітер прогнозують північний і північно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 18–23°, вдень — 29–34°. На заході та південному заході країни очікується сильна спека — 35–38°.

У східних областях буде прохолодніше: вночі 15–20°, вдень 24–29°.

У Київській області та столиці 30 червня прогнозують невелику хмарність без опадів.

Вітер буде північний, 5–10 м/с.

На Київщині температура вночі становитиме 18–23°, вдень 29–34°. У Києві вночі очікується 21–23°, вдень — 31–33°.