        Суспільство

        Укргідрометцентр попередив про сильну спеку на заході та південному заході

        Віктор Алєксєєв
        29 Червня 2026 22:00
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        Пузирева гора. Чернігівщина / Фото: Facebook Марина Усок
        Пузирева гора. Чернігівщина / Фото: Facebook Марина Усок

        У вівторок, 30 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у частині регіонів пройдуть короткочасні дощі та грози.

        Як повідомив Укргідрометцентр, вночі опади прогнозують у східних областях, а вдень — місцями у південній частині країни.

        Вдень на Закарпатті та Прикарпатті очікуються короткочасні дощі й грози. В окремих районах можливі град та шквали 15–20 м/с.

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        На решті території України буде без опадів.

        Вітер прогнозують північний і північно-східний, 5–10 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме 18–23°, вдень — 29–34°. На заході та південному заході країни очікується сильна спека — 35–38°.

        У східних областях буде прохолодніше: вночі 15–20°, вдень 24–29°.

        У Київській області та столиці 30 червня прогнозують невелику хмарність без опадів.

        Вітер буде північний, 5–10 м/с.

        На Київщині температура вночі становитиме 18–23°, вдень 29–34°. У Києві вночі очікується 21–23°, вдень — 31–33°.


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