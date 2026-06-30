У Росії повідомляють про вибухи в Тулі, Новоросійську, Рязані і Підмосков’ї

У ніч на вівторок, 30 червня, жителі кількох регіонів Росії повідомляли про вибухи та проліт безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Тулі, Новоросійську, Рязані та Підмосков’ї.

Про це повідомляє ASTRA з посиланням на своїх читачів.

За даними видання, жителі Тули повідомляли про вибухи близько 04:30. Також звуки вибухів, за повідомленнями читачів ASTRA, були чутні в Новоросійську та Рязані.

Реклама

Реклама

Окремо жителі Підмосков’я повідомляли про велику кількість безпілотників, які пролітали над населеними пунктами регіону.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що протягом вечора та ночі над Москвою і Московською областю нібито збили десятки БПЛА. Спочатку він повідомляв про щонайменше 21 збитий дрон, пізніше — про 33, а згодом заявив уже про 55 збитих безпілотників.

Міноборони РФ заявило, що протягом ночі російська ППО нібито збила 419 українських безпілотників над регіонами Росії.

Офіційної інформації про наслідки вибухів у Тулі, Новоросійську та Рязані наразі немає. Російська влада традиційно заявляє про роботу ППО та не розкриває повної інформації про можливі пошкодження після атак.