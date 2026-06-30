У Росії повідомляють про вибухи в Тулі, Новоросійську, Рязані і Підмосков’ї

У ніч на вівторок, 30 червня, жителі кількох регіонів Росії повідомляли про вибухи та проліт безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Тулі, Новоросійську, Рязані та Підмосков’ї.
Про це повідомляє ASTRA з посиланням на своїх читачів.
За даними видання, жителі Тули повідомляли про вибухи близько 04:30. Також звуки вибухів, за повідомленнями читачів ASTRA, були чутні в Новоросійську та Рязані.
Окремо жителі Підмосков’я повідомляли про велику кількість безпілотників, які пролітали над населеними пунктами регіону.
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що протягом вечора та ночі над Москвою і Московською областю нібито збили десятки БПЛА. Спочатку він повідомляв про щонайменше 21 збитий дрон, пізніше — про 33, а згодом заявив уже про 55 збитих безпілотників.
Міноборони РФ заявило, що протягом ночі російська ППО нібито збила 419 українських безпілотників над регіонами Росії.
Офіційної інформації про наслідки вибухів у Тулі, Новоросійську та Рязані наразі немає. Російська влада традиційно заявляє про роботу ППО та не розкриває повної інформації про можливі пошкодження після атак.