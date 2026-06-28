З’явилися супутникові знімки Слов’янського НПЗ після атаки дронів: пожежа триває

З’явилися супутникові знімки Слов’янського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї РФ після атаки безпілотників у ніч на 28 червня. На об’єкті досі триває пожежа, вогонь охопив понад 20 тисяч квадратних метрів.

Супутникові знімки опублікував український OSINT-проєкт Dnipro Osint.

На кадрах видно наслідки ураження території підприємства у Слов’янську-на-Кубані. За наявними даними, займання на НПЗ залишається масштабним, а пожежу продовжують фіксувати після нічної атаки.

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Ураження Слов’янського НПЗ сьогодні підтвердили президент Володимир Зеленський та Генеральний штаб ЗСУ.

Російська влада вночі заявляла про атаку безпілотників на Краснодарський край. В оперативному штабі регіону повідомляли, що на території НПЗ у Слов’янську-на-Кубані виникла пожежа, а також була пошкоджена лінія електропередач. За традиційною версією російської сторони, займання нібито сталося після “падіння уламків” дрона.

Слов’янський НПЗ, який належить ТОВ “Слов’янськ-ЕКО”, є одним із найбільших незалежних нафтопереробних заводів Росії. Підприємство розташоване у місті Слов’янськ-на-Кубані Краснодарського краю.

Завод переробляє нафту та виробляє газовий бензин, дизельну технологічну фракцію, мазут, суднове малов’язке паливо, вакуумний газойль та інші нафтопродукти.

Потужність підприємства оцінюється приблизно у 4–5 млн тонн сировини на рік. Слов’янський НПЗ забезпечує близько 9% обсягу переробки нафти у Південному федеральному окрузі РФ і входить до числа великих експортерів нафтопродуктів через порти Чорного моря.

Удари по російських НПЗ стали одним із ключових елементів тиску на паливну інфраструктуру РФ. Такі підприємства забезпечують російську економіку нафтопродуктами, а також мають значення для логістики пального, зокрема на південному напрямку.