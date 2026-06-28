Росіяни двічі вдарили по Шевченківському району Харкова: влучили по АЗС і багатоповерхівці

У неділю, 28 червня, російські війська щонайменше двічі атакували Шевченківський район Харкова ударними безпілотниками. Внаслідок одного з ударів постраждала людина.

Дрони вдарили по АЗС у Шевченківському районі Харкова / Фото: Суспільне Харків

Про наслідки атак повідомили мер Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Перший удар по Шевченківському району зафіксували близько 13:30. За даними місцевої влади, російський БпЛА влучив по території АЗС. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

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Терехов уточнив, що пошкоджень житлових будинків після цього удару наразі не зафіксували. Екстрені служби та бригади медиків працювали на місці в посиленому режимі.

Пізніше, близько 17:20, росіяни знову атакували Шевченківський район Харкова ударним дроном. Спершу повідомлялося про влучання у багатоквартирний житловий будинок.

За уточненими даними, внаслідок другої атаки пошкоджено скління вікон багатоповерхівки та автомобіль. Терехов повідомив про пошкодження трьох авто і кількох вибитих вікон у будинку.

За інформацією Синєгубова, друга атака минулася без постраждалих. Екстрені служби працюють на місці “прильоту”.

Також вранці одна людина у Харкові звернулася по медичну допомогу через гостру реакцію на стрес після російських ударів.