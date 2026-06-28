Канцлерка Скарбниці Британії Рейчел Рівз приїздила до Києва з візитом підтримки

Канцлерка Скарбниці Великої Британії Рейчел Рівз у суботу, 27 червня, приїздила до Києва. Публічно про її візит повідомили вже після його завершення.
Про дипломатичний маршрут Лондон — Київ повідомила Укрзалізниця, зазначивши, що саме “залізна дипломатія” забезпечила прибуття британської урядовиці до української столиці.
В УЗ наголосили, що Рівз вперше відвідала Україну на посаді канцлерки Скарбниці Великої Британії.
“Дякуємо пані Рівз за сталу підтримку, довіру та солідарність. Для нас честь бути частиною дипломатичних маршрутів для друзів України”, — заявили в Укрзалізниці.
Як повідомила Європейська правда з посиланням на пресслужбу британського уряду, поїздка Рівз стала “сигналом непохитної підтримки” з боку Сполученого Королівства. Візит відбувся у продовження оголошеного Лондоном пакета допомоги для стійкості та енергетичної безпеки України на 290 млн фунтів стерлінгів.
Окрім цього, Британія надає ще 1 млрд доларів фінансової підтримки для забезпечення найважливіших державних послуг. Загальна невійськова підтримка України з боку Великої Британії на 2026–2027 роки тепер сягає 1,5 млрд фунтів стерлінгів.
Під час візиту Рівз заявила, що Британія діятиме “далі і швидше”, щоб підтримати відновлення України.
У Києві вона провела переговори, зокрема, з міністром фінансів України Сергієм Марченком. Також Рівз зустрічалася з міністром оборони Михайлом Федоровим і представниками українських та британських оборонних компаній. Їй демонстрували передові розробки у сфері mil-tech, зокрема ті, що є предметом співпраці між Україною та Британією.
“Безпека України — це безпека Європи, тож ми продовжимо підтримувати український народ”, — заявила Рівз.
Канцлерка Скарбниці також вшанувала пам’ять загиблих українських захисників біля Стіни пам’яті на мурах Михайлівського золотоверхого собору. Їй показали наслідки влучання російського “Шахеда” по Успенському собору, а також краєвиди Києва біля музею історії України у Другій світовій війні.
Крім того, Рівз відвідала реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю, який підтримує Велика Британія. На фото з поїздки також видно, що під час прогулянки парком Шевченка вона зупинилася, щоб зіграти в шахи з киянами.
Велика Британія залишається одним із ключових союзників України від початку повномасштабного вторгнення РФ. Лондон надає Києву військову, фінансову, санкційну та гуманітарну підтримку, а також бере участь у проєктах із відновлення української енергетики та критичної інфраструктури.