Путін заявив, що вибори до Держдуми РФ не переноситимуть, попри чутки про тиск силовиків

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що вибори до Державної думи РФ мають пройти у встановлені строки та “в суворій відповідності до закону”. Така заява пролунала на з’їзді партії “Єдина Росія” на тлі повідомлень ЗМІ про те, що частина російських силовиків нібито пропонувала Кремлю відкласти голосування.

Про це повідомляє Головне в Україні.

Путін також пообіцяв дати доручення щодо “забезпечення безпеки виборів” і “захисту від спроб зовнішньої маніпуляції”. За його словами, конкуренція на виборах до Держдуми має бути “відкритою і чесною”, а саме голосування стане “перевіркою на міцність” політичної системи РФ.

Реклама

Реклама

Окремо російський диктатор похвалив “Єдину Росію”, назвавши “високою честю і величезною відповідальністю” те, що партія зберігає статус провідної політичної сили в країні. Кандидатів він закликав “менше сидіти в кабінетах і месенджерах” та частіше виходити “в поле”, щоб спілкуватися з людьми.

Водночас ця заява пролунала після публікацій про дискусії всередині російської влади щодо можливого перенесення виборів. Зокрема, ЗМІ писали, що силовики переконували Путіна відкласти голосування через економічні проблеми, падіння рейтингів “Єдиної Росії” та зростання невдоволення населення наслідками затяжної війни проти України.

Ще одним фактором називали регулярні українські атаки безпілотників по російських нафтопереробних заводах, військових і логістичних об’єктах. Такі удари дедалі частіше впливають не лише на воєнну інфраструктуру РФ, а й на внутрішні настрої росіян, які все більше відчувають наслідки війни на власній території.

Вибори до Держдуми РФ дев’ятого скликання заплановані на вересень 2026 року. Формально голосування має відбутися протягом трьох днів — з 18 по 20 вересня, а основним днем виборів визначено 20 вересня.