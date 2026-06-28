Винесли кухню, унітаз і опалення: у Німеччині родину українських біженців підозрюють у розграбуванні орендованого будинку

У Німеччині розслідують резонансний інцидент з орендованим будинком у Вендебурзі, земля Нижня Саксонія. Власниця житла Наталі Шелл заявила, що після виїзду орендарів з будинку зникли кухня, сантехніка, унітази, душ, умивальники та навіть частина системи опалення.

У Німеччині розслідують зникнення кухні, сантехніки й теплового насоса з орендованого будинку / Фото: WWW.SCHEFFEN.DE

Про це пише Bild. За даними видання, житло орендувала українська родина з шістьма дітьми.

Йдеться про половину двоквартирного будинку площею близько 140 кв. м. Шелл розповіла, що здала помешкання родині у 2025 році, оскільки співчувала їхньому становищу.

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За словами власниці, коли вона зайшла до будинку після виїзду орендарів, то побачила, що з помешкання фактично винесли все, що можна було демонтувати. Зникла вбудована кухня з технікою, обладнання ванної кімнати, сантехніка, дверні елементи, дзвінкова система з камерою, а також тепловий насос та елементи опалення.

Шелл оцінює свої збитки приблизно у 100 тисяч євро. При цьому, за даними німецьких ЗМІ, страхування покриває лише невелику частину цієї суми.

Власниця також заявила, що колишні орендарі нині перебувають в Україні. За її словами, їй надсилали скриншоти із соцмереж, де нібито видно її колишнього орендаря та його сина під час ремонтних робіт в Україні.

“Люди прислали мені скриншоти з Instagram із фотографіями мого орендаря та його сина, які укладають плитку в Україні. Наче нічого не сталося. Я в шоці”, — сказала Шелл.

Поліція в районі Пайне розслідує справу за підозрою у крадіжці або привласненні майна. Правоохоронці з’ясовують обставини зникнення обладнання та перевіряють заяви власниці.