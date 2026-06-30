“З Бандерою до ЄС Україна не вступить”: міністр оборони Польщі зробив різку заяву

Віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не отримає польські винищувачі МіГ, оскільки, за його словами, Київ не виконав домовленостей щодо передачі Польщі дронових технологій.

Про це він сказав в ефірі програми “Гість заходів” на Polsat News.

Косіняк-Камиш заявив, що пропонував Україні “партнерський підхід” у військовій співпраці — польські МіГи в обмін на українські дрони або дронові спроможності.

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“Я запропонував, думаю, дуже партнерський підхід. МіГи за дрони. Українці спочатку це прийняли і не реалізували, тому немає МіГів для України, бо немає дронів або дронових спроможностей для Польщі”, — сказав польський міністр.

За його словами, Україна має дуже значні можливості у сфері безпілотників і вже почала співпрацю в цій галузі з партнерами з Близького Сходу.

Косіняк-Камиш заявив, що Польща очікувала від України не лише символічної вдячності за військову допомогу, а й часткового обміну технологіями та ноу-хау.

“Вони справді дуже добрі в цьому. Вони на це погодилися і відійшли від цих домовленостей”, — сказав глава польського Міноборони.

Він також наголосив, що нинішній уряд Польщі, на його думку, діє щодо України більш наполегливо, ніж попередня влада.

“Ми, на відміну від попереднього уряду, не кажемо лише, що будемо дотувати, а очікуємо принципу солідарності. Принцип солідарності — ти допомагаєш, але якщо твій партнер бачить, що може тебе підтримати, показати нові рішення, то надає йому цю інформацію”, — заявив Косіняк-Камиш.

Водночас він підкреслив, що рішення попереднього польського уряду передати Україні військову техніку на початку повномасштабної війни без додаткових умов було правильним.

“Вони зробили добре. Скажу більше: я зробив би так само. Тоді Україна була у значно складнішому становищі”, — сказав міністр.

Окремо Косіняк-Камиш висловився про історичні суперечки між Польщею та Україною. Він заявив, що Україна матиме серйозні проблеми зі вступом до Європейського Союзу, якщо продовжить підносити ОУН і УПА на рівень національних символів.

“Не можна в ЄС ставити на п’єдестал тих, хто руйнує європейську співпрацю. З Бандерою до Європейського Союзу Україна не вступить. Нам ніхто не буде казати, як ми маємо голосувати за вступ тієї чи іншої держави до Європейського Союзу”, — заявив польський віцепрем’єр.

Він також погодився з ведучим програми, що в Києві нібито можуть бути сили, які не зацікавлені у вступі України до ЄС.

Заяви Косіняка-Камиша пролунали на тлі періодичних напружень у відносинах Києва та Варшави через історичні питання, зокрема оцінку діяльності ОУН і УПА та тему Волинської трагедії. Польща є одним із ключових союзників України у війні проти Росії, однак польські посадовці неодноразово наголошували, що історичні суперечки можуть впливати на політичну підтримку України в ЄС.