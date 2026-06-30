Чи достатньо вносити до санкційних списків нові прізвища та компанії? Бізнесмен Сєяр Куршутов, що спеціалізується на міжнародній торгівлі, пояснює, чому головний ефект дає тиск на доходи Росії.

Бізнесмен Сєяр Куршутов, що спеціалізується на міжнародній торгівлі, пояснює, чому тиск на доходи Росії дієвіший за санкційні списки

Кожен новий пакет санкцій проти Росії традиційно містить десятки нових імен та компаній. Бізнесмен та інвестор Сєяр Куршутов, який багато років працює у сфері міжнародної торгівлі, вважає такі кроки потрібними, але застерігає від переоцінки їхнього впливу.

«Внести чергового чиновника чи компанію до переліку це правильно й потрібно, але такий крок рідко змінює макрокартину», зазначає Сєяр Куршутов. За його словами, конкретна особа втрачає доступ до західних рахунків, проте бюджет країни від цього суттєво не зменшується.

Значно важливішим бізнесмен вважає тиск на доходи держави. Коли йдеться про мільярди доларів недоотриманої нафтової виручки, це, на його думку, зовсім інший масштаб, адже саме з цих грошей фінансуються фронт, виплати та військова промисловість. Тому Сєяр Куршутов переконаний, що по-справжньому болісним для Кремля є удар не по списках прізвищ, а по виручці за кожен проданий барель.

Сам він дивиться на санкції через призму цифр. «Я багато років працюю з міжнародною торгівлею і звик дивитися на будь-яку економіку через цифри, а не через гасла», пояснює бізнесмен. Саме тому останні рішення G7 та ЄС, спрямовані проти нафтогазових доходів Росії, він оцінює вище, ніж розширення санкційних списків.

Підсумовуючи, Сєяр Куршутов формулює свою позицію коротко. «Війни виграються не лише на фронті, а й там, де рахують гроші», зазначає він, і саме контроль над грошовим потоком, на його думку, визначить тривалість війни.

Сєяр Куршутов — український бізнесмен та інвестор, що спеціалізується на міжнародній торгівлі й митному регулюванні. У 2014–2016 роках він був радником Митної служби України. Послідовно підтримує Україну, її Сили оборони та волонтерські фонди.