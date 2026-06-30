Bloomberg: Росія залишиться загрозою навіть після Путіна

Російський режим, імовірно, залишатиметься загрозою для сусідів навіть після завершення перебування Володимира Путіна при владі.

Про це заявив керівник військової розвідки Швеції Томас Нільссон в інтерв’ю Bloomberg.

За його словами, у Швеції не вважають нинішню кризу тимчасовою, оскільки Росія “обрала свій шлях” і назад дороги вже немає.

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Нільссон заявив, що йдеться про глибоке, структурне й тривале стратегічне протистояння, яке неможливо просто ігнорувати.

Очільник шведської військової розвідки також зазначив, що економіка Росії продовжує зазнавати труднощів, а російські посадовці маніпулюють статистикою, щоб приховати наслідки чотирьох років війни для зростання та інфляції.

Водночас, за словами Нільссона, Швеція не бачить найближчим часом ознак загрози стабільності російського режиму.

Він заявив, що політичну опозицію в Росії фактично ліквідовано — через вигнання, ув’язнення або, у найгірших випадках, убивства. За його словами, у країні немає сили, здатної перетворити суспільне невдоволення на політичну альтернативу.

Нільссон також зазначив, що опитування свідчать про реальну підтримку частиною російського населення не обов’язково самої війни, а амбіцій Росії як “великої держави”. Тому, за його словами, драматичних змін не очікують.

За даними шведської розвідки, Росія планує створити більші військові структури “від північної Фінляндії і далі на південь”. Водночас Нільссон уточнив, що наразі це переважно плани, оскільки Москва продовжує надавати пріоритет війні проти України.

Він додав, що, за оцінкою Швеції, щойно Росія відновить необхідні ресурси та спроможності, вона спробує реалізувати ці плани.

Путін керує Росією понад 26 років, а його нинішній термін завершується у 2030 році. Він має право балотуватися ще на один шестирічний термін.

Bloomberg зазначає, що російський лідер поки не заявляв, чи планує залишатися при владі, але не демонструє ознак підготовки наступника.

Путін неодноразово критикував вступ Швеції та Фінляндії до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і погрожував розміщенням російських сил у відповідь.