Зеленський підтвердив повторний удар по центру космічного зв’язку “Дубна” у Московській області

Сили оборони України повторно уразили центр космічного зв’язку “Дубна” у Московському регіоні РФ. За словами президента Володимира Зеленського, цей об’єкт використовувався, зокрема, для розвідки та координації дій російських окупаційних військ в Україні.
Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.
Зеленський назвав удар по “Дубні” частиною українських “далекобійних санкцій” проти Росії за війну.
“Сьогодні наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну повторно досягли центру космічного зв’язку «Дубна» у Московському регіоні”, — заявив президент.
За його словами, “Дубна” є особливим об’єктом супутникового зв’язку. Росія використовувала його, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту на території України.
Президент уточнив, що від державного кордону України до цього об’єкта — понад 500 кілометрів.
Зеленський також нагадав, що нещодавно Сили оборони вже уражали чотири подібні російські центри — не лише у Московському, а й у Владимирському регіонах.
“Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій”, — наголосив глава держави.
За словами президента, Україна готує відповідні дії і щодо інших подібних об’єктів Росії.
Зеленський подякував українським воїнам за влучність.