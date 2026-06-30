Спецоперація “Бюджет”: Кравченко заявив про 259 підозрюваних і понад 1,2 млрд грн збитків

В Україні триває спецоперація “Бюджет”, у межах якої прокуратура спільно з правоохоронними органами викриває злочини, пов’язані з розкраданням державних коштів. За два тижні вже встановлено понад 1,2 млрд грн збитків державі.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Прокуратура викрила бюджетні злочини на понад 1,2 млрд грн за два тижні / Фото: Прокуратура

За його словами, у межах спецоперації наразі йдеться про 129 кримінальних проваджень і 259 підозрюваних.

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“Спецоперація «Бюджет»: 259 підозрюваних. Понад 1,2 млрд грн збитків. Це лише початок”, — заявив Кравченко.

Генпрокурор наголосив, що бюджетні злочини не можна називати “неефективним управлінням” чи “помилками”. За його словами, це кошти, які мали працювати на оборону, медицину, відновлення, освіту та громади, але натомість опинилися “в чиїхось кишенях”.

Найбільші збитки, за даними прокуратури, встановлено у паливно-енергетичному комплексі — понад 373 млн грн.

У сфері розвитку інфраструктури йдеться про понад 254 млн грн збитків, а в управлінні державними та комунальними підприємствами — майже 127 млн грн.

Також значні розкрадання, за словами Кравченка, викрили у сфері охорони здоров’я, земельних відносин та освіти.

Серед підозрюваних — голови громад, їхні заступники, депутати місцевих рад, посадовці органів державної влади, керівники державних і комунальних підприємств, працівники правоохоронних органів, а також представники приватного бізнесу.

Кравченко підкреслив, що це лише проміжний результат спецоперації.

За його словами, правоохоронці встановлюють роль кожного учасника схем, рух коштів та активи, які можуть бути арештовані для відшкодування завданих державі збитків.

“Попереду нові викриття та підозри”, — заявив генпрокурор.

Він додав, що кожна гривня, вкрадена з бюджету, має отримати дві відповіді: повернення державі та вирок для винних.