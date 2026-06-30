Екскомандира військової частини судитимуть через закупівлю зимової форми з переплатою 36,6 млн грн

Колишнього командира однієї з військових частин Дніпропетровської області обвинувачують у недбалості під час закупівлі зимової форми для підрозділів територіальної оборони. За даними слідства, через завищення вартості товару державним інтересам завдали збитків на 36,6 млн грн.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно полковника — колишнього командира військової частини. Йому інкримінують недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.

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За даними слідства, у жовтні–грудні 2022 року обвинувачений очолював військову частину, яка здійснювала фінансово-господарське забезпечення одного з регіональних управлінь Сил територіальної оборони.

У цей період він за спрощеною процедурою уклав із товариством договір на закупівлю зимового речового майна для військовослужбовців ТрО.

Закупівлю проводили за рахунок субвенції з місцевого бюджету в межах Програми територіальної оборони Дніпропетровської області. Загальна сума договору становила 67,7 млн грн.

За умовами договору товариство мало поставити 7800 зимових вітровологозахисних курток та 7795 зимових вітровологозахисних штанів.

Слідство вважає, що екскомандир не забезпечив належної перевірки ринкової вартості та якості товару. Він, за версією прокуратури, підписав договір, додаткові угоди, документи щодо попередньої оплати, а також видаткові накладні, на підставі яких товар прийняли та оплатили.

Під час досудового розслідування встановили, що вартість поставленої форми була суттєво завищена. Різниця між договірною та ринковою вартістю товару, за даними слідства, становила 36,6 млн грн.

Дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 962 700 грн. Після апеляції розмір застави зменшили до 99 840 грн, які обвинувачений вніс.

У разі доведення вини йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.