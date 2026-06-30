Німеччина сенсаційно вилетіла з ЧС-2026 після поразки Парагваю в серії пенальті

Збірна Німеччини з футболу завершила виступ на чемпіонаті світу-2026 вже у першому матчі плейоф. Чемпіони світу 2014 року поступилися Парагваю в 1/16 фіналу після серії пенальті.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Німеччина вийшла до плейоф як переможець групи Е. На груповому етапі команда розгромила Кюрасао з рахунком 7:1, обіграла Кот-д’Івуар — 3:1, але поступилася Еквадору — 1:2.

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Парагвай, своєю чергою, став передостанньою збірною за рейтингом третіх місць, яка пробилася до плейоф.

Рахунок у матчі відкрив півзахисник Парагваю Хуліо Енхісо. На 42-й хвилині він забив головою із близької відстані в лівий кут воріт.

Німеччина зрівняла рахунок на 54-й хвилині. Кай Гаверц також відзначився ударом головою після навісу до штрафного майданчика.

У додатковий час німці могли вирвати перемогу. На 112-й хвилині захисник Йонатан Та пробив головою під поперечину, однак гол скасували через фол.

Зрештою матч дійшов до серії пенальті. Парагвайці реалізували свої удари краще й перемогли — 4:3. Німеччина не забила два пенальті, а один із нереалізованих ударів був на рахунку автора гола Кая Гаверца.

За даними Opta, Німеччина вперше в історії вилетіла з чемпіонату світу за результатами серії пенальті. До цього німецька збірна чотири рази брала участь у серіях пенальті на мундіалях і щоразу перемагала.

Також це лише друга поразка Німеччини в серії пенальті на великих турнірах. Попередня сталася у фіналі Євро-1976, коли німці поступилися Чехословаччині.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн після матчу визнав, що команда зіграла надто повільно.

“У роздягальні панує справжнє відчуття пригніченості. На жаль, іноді футбол працює саме так — деякі команди можуть виграти простими засобами. І ти маєш постійно захищатися від цих засобів. Ми занадто довго не змушували суперника гнатися за грою. Могли б набагато частіше подавати м’яч у штрафний майданчик. Ми маємо вигравати матч, перш ніж дійде до пенальті. Наша гра була надто повільною”, — сказав Нагельсманн.

Кай Гаверц, який забив у основний час, але схибив у серії пенальті, вибачився перед уболівальниками.

“Не знаю, як підібрати слова. Це мій другий ЧС, і обидва рази все не дало результату. Все, що я можу зробити — це вибачитися. Думаю, що ми не грали погано на останніх турнірах, але чогось завжди бракувало. І в цьому матчі було так само. Ми маємо серйозно подивитися на свою гру”, — сказав Гаверц.

Для Парагваю це другий вихід до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Востаннє команда проходила так далеко 16 років тому — на ЧС-2010, де показала найкращий результат в історії та дійшла до чвертьфіналу.

Воротар Парагваю Орландо Гілл, який відбив два пенальті, назвав перемогу привілеєм для всієї країни.

“Неймовірне захоплення. Це був важкий матч. Нам вдалося втриматися. Ми відкрили рахунок, вони зрівняли його, але нам вдалося зберегти темп. Звісно, ми проаналізували кожного гравця і кожен удар виконавців пенальті. Слава Богу, що мені вдалося врятувати два пенальті. Це привілей, ми вибили чемпіона, присвячуємо цей результат усім парагвайцям”, — сказав Гілл.

За інформацією Opta, перед стартом ЧС-2026 між Німеччиною та Парагваєм був четвертий найбільший розрив у рейтингу ФІФА серед збірних, які зустрічалися у плейоф чемпіонатів світу з 1994 року, — 31 позиція.

Наступним суперником Парагваю на ЧС-2026 стане переможець матчу Франція — Швеція. Гра відбудеться у середу, 1 липня, о 00:00 за київським часом.