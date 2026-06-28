Тренер збірної Шотландії подав у відставку після вильоту з ЧС-2026

Головний тренер збірної Шотландії з футболу Стів Кларк залишив посаду після того, як команда не змогла вийти до плейоф чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє Суспільне Спорт із посиланням на офіційний сайт Шотландської футбольної асоціації.

Кларк очолював збірну Шотландії з 2019 року. Саме під його керівництвом команда вперше за 28 років пробилася до фінальної частини чемпіонату світу.

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На ЧС-2026 Шотландія потрапила до групи C, де зіграла проти Бразилії, Марокко та Гаїті. Турнір команда розпочала з мінімальної перемоги над Гаїті — 1:0. У другому турі шотландці з таким самим рахунком поступилися Марокко, а у вирішальному матчі програли Бразилії — 0:3.

За підсумками групового етапу Шотландія посіла третє місце і ще зберігала шанс на вихід до плейоф за рейтингом третіх команд. Однак у підсумковій таблиці збірна стала лише 11-ю серед 12 команд, які претендували на прохід далі, і завершила виступи на мундіалі.

Після вильоту з ЧС-2026 Кларк подав у відставку. За час роботи зі збірною він не лише повернув Шотландію на чемпіонат світу, а й двічі виводив команду до групового етапу чемпіонату Європи.

“Найемоційніша частина цього прощання стосується моїх гравців, без яких у нас не було б жодних спогадів, що накопичилися з 2019 року дотепер. Вони заслуговують на всю похвалу та захоплення, які отримують, і для мене було справжньою честю називатися їхнім «Гафером». Дякую, що запросили мене, і удачі моєму наступнику”, — сказав Кларк.

Стіву Кларку 62 роки. До роботи зі збірною Шотландії він очолював “Кілмарнок”, а також працював у низці англійських клубів.