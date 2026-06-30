Марокко вибило Нідерланди по пенальті й зіграє з Канадою в 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірні Канади та Марокко стали першою парою 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу. Матч між командами відбудеться у суботу, 4 липня, о 20:00 за київським часом.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Першою до 1/8 фіналу пробилася Канада. У матчі 1/16 фіналу команда перемогла ПАР завдяки голу на 90+2-й хвилині. Автором вирішального м’яча став півзахисник Стівен Еустакіо, який пробив з межі штрафного майданчика в нижній лівий кут воріт.

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Суперник Канади визначився у матчі Нідерланди — Марокко. Основний і додатковий час не визначили переможця, а в серії пенальті сильнішим було Марокко — 3:2.

Ключовим моментом серії став сейв воротаря Марокко після удару Крисенсіо Саммервілла. Він пробивав у праву дев’ятку, однак голкіпер відбив м’яч. Уже наступним ударом Ісмаель Сайбарі приніс Марокко перемогу.

Захисник збірної Марокко Нуссар Мазрауї після матчу назвав перемогу над Нідерландами великим досягненням для команди.

“Дуже важка гра проти дуже сильного суперника. Один із найкращих суперників у світі. Це топ-10 світу, думаю, претендент на перемогу на чемпіонаті світу. Те, як нам вдалося сьогодні перемогти, звісно, велике визнання для нас як національної команди”, — сказав Мазрауї.

Таким чином, Канада та Марокко утворили першу пару 1/8 фіналу ЧС-2026.

На рівні чемпіонатів світу ці збірні раніше зустрічалися лише один раз. Це сталося на груповому етапі ЧС-2022, коли Марокко перемогло Канаду з рахунком 2:1.

Автор переможного голу у матчі Канада — ПАР Стівен Еустакіо вже назвав майбутню гру з Марокко “неймовірною”.

“Я вважаю, що ми зробили неймовірну роботу, і наступного тижня це буде неймовірна гра”, — сказав Еустакіо.

Матч Канада — Марокко відбудеться у Г’юстоні. Для Канади, яка є однією з країн-господарок ЧС-2026, це буде другий матч плейоф не на власному полі.

Наступну пару 1/8 фіналу сформують Бразилія та переможець матчу Кот-д’Івуар — Норвегія. Бразильці вже вийшли далі після перемоги над Японією з рахунком 2:1, а їхній суперник визначиться за результатом гри 30 червня.