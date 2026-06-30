Росіяни вдарили по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до чотирьох

У Запоріжжі вранці 30 червня пролунали вибухи після попередження про активність російської тактичної авіації та загрозу застосування керованих авіабомб. Унаслідок атаки постраждали четверо людей. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни атакували Запоріжжя / Фото: Запорізька ОВА

Спочатку в області оголосили загрозу застосування КАБів та попередили про активність ворожої тактичної авіації.

Згодом Федоров повідомив, що росіяни завдали удару по Запоріжжю. За його словами, було пошкоджено будівлю, займання ліквідували.

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Спершу повідомлялося, що обійшлося без постраждалих. Однак пізніше стало відомо про двох поранених, а згодом кількість людей, яким знадобилася допомога медиків, зросла до чотирьох.

За даними ОВА, травми отримали 48-річна жінка та троє чоловіків віком 51, 54 і 67 років.

Постраждалим надають усю необхідну допомогу. За словами Федорова, наразі їхнім життям нічого не загрожує.

Повітряна тривога в області тривала. Жителів Запоріжжя та області закликали залишатися в безпечних місцях.