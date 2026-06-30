$29 тисяч за зняття з розшуку і “непридатність”: на Миколаївщині правоохоронця підозрюють у схемі для ухилянтів

Працівники ДБР за сприяння Національної поліції повідомили про підозру правоохоронцю, який, за даними слідства, був учасником схеми незаконного впливу на рішення щодо військовозобов’язаних.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, місцева адвокатка пропонувала клієнтам за гроші незаконне сприяння у виключенні з розшуку ТЦК та СП, а також оформленні непридатності до військової служби за станом здоров’я.

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До реалізації схеми, як встановили правоохоронці, вона залучила правоохоронця. За версією слідства, він використовував свої зв’язки серед керівництва одного з районних ТЦК та СП Миколаївської області.

Вартість таких “послуг”, за даними ДБР, становила 29 тисяч доларів США.

Фігурантів викрили під час одержання чергової частини обумовлених коштів та виключення військовозобов’язаного з розшуку.

Правоохоронцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Кримінальне провадження щодо адвокатки розслідує Національна поліція України. Їй також повідомили про підозру у зловживанні впливом.

Досудове розслідування триває. У ДБР встановлюють усіх осіб, які могли бути причетні до функціонування схеми, зокрема серед посадовців ТЦК та СП.