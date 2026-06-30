“В Іраку дуже безпечно”: росіянам пропонують альтернативу туризму в Європі

Ірак заявив про готовність розвивати туристичне співробітництво з Росією на тлі обговорення в Європейському Союзі можливого посилення візової політики щодо громадян РФ.

Про це пише The Moscow Times.

Посол Іраку в Москві Абдул-Карім Хашим Мустафа заявив, що поїздки до Іраку нібито не становлять загрози для туристів.

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“Подорожувати до Іраку дуже безпечно. Минулого тижня я був у Багдаді. Ресторани працюють до другої години ночі. Тож життя абсолютно безпечне”, — сказав дипломат, відповідаючи на запитання про перспективи туристичного потоку з Росії.

За словами посла, між Багдадом і Москвою вже виконуються два прямі рейси на тиждень авіакомпанії Iraqi Airways. Він також заявив, що Росію відвідує багато туристів з Іраку.

Водночас більшість західних держав рекомендують своїм громадянам утримуватися від поїздок до Іраку. США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Канада та Австралія попереджають про ризики тероризму, збройних зіткнень і викрадень.

Заява іракського посла пролунала на тлі дискусій у ЄС щодо обмежень для російських туристів. За даними російських медіа, Єврокомісія розглядає можливість повної заборони на видачу туристичних шенгенських віз громадянам Росії.

Раніше з ініціативою посилити правила в’їзду для росіян виступила низка країн Шенгенської зони. 4 червня одинадцять держав направили до Єврокомісії спільного листа з пропозицією переглянути чинний підхід до видачі віз громадянам РФ.

Згодом депутати Європарламенту від німецького блоку ХДС/ХСС підтримали ідею повної заборони на видачу туристичних шенгенських віз росіянам.

При цьому оформлення шенгенських віз для громадян РФ уже стало тривалішим. Візовий центр Іспанії BLS збільшив строк розгляду заяв до 45 днів, а італійський оператор VMS — до 60 днів.

Крім того, росіяни більше не можуть подавати документи на кіпрську візу через візові центри BLS International. Тепер заяви приймають лише у консульському відділі посольства Кіпру в Москві.