        Економіка

        Україна отримала від ЄС ще 3,9 млрд євро: гроші підуть на оборону

        Сергій Бордовський
        30 Червня 2026 13:07
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        Прапори України і ЄС / Ілюстративне фото: DepositPhotos
        Прапори України і ЄС / Ілюстративне фото: DepositPhotos

        До спеціального фонду Державного бюджету України надійшло ще 3,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти спрямують на фінансування пріоритетних оборонних потреб.

        Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

        За її словами, гроші підуть на виробництво українських дронів, посилення спроможностей оборонно-промислового комплексу та забезпечення термінових поставок для потреб фронту.

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        Свириденко уточнила, що це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.

        Вона також нагадала, що 25 червня до держбюджету вже надійшло 3,2 млрд євро для бюджетної підтримки у межах цієї ж позики.

        Таким чином, загальний обсяг коштів, які Україна отримала за інструментом Ukraine Support Loan, становить 7 млрд євро.


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