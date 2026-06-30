Україна отримала від ЄС ще 3,9 млрд євро: гроші підуть на оборону

До спеціального фонду Державного бюджету України надійшло ще 3,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти спрямують на фінансування пріоритетних оборонних потреб.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, гроші підуть на виробництво українських дронів, посилення спроможностей оборонно-промислового комплексу та забезпечення термінових поставок для потреб фронту.
Свириденко уточнила, що це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.
Вона також нагадала, що 25 червня до держбюджету вже надійшло 3,2 млрд євро для бюджетної підтримки у межах цієї ж позики.
Таким чином, загальний обсяг коштів, які Україна отримала за інструментом Ukraine Support Loan, становить 7 млрд євро.