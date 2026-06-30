Україна отримала від ЄС ще 3,9 млрд євро: гроші підуть на оборону

До спеціального фонду Державного бюджету України надійшло ще 3,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти спрямують на фінансування пріоритетних оборонних потреб.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, гроші підуть на виробництво українських дронів, посилення спроможностей оборонно-промислового комплексу та забезпечення термінових поставок для потреб фронту.

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Свириденко уточнила, що це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.

Вона також нагадала, що 25 червня до держбюджету вже надійшло 3,2 млрд євро для бюджетної підтримки у межах цієї ж позики.

Таким чином, загальний обсяг коштів, які Україна отримала за інструментом Ukraine Support Loan, становить 7 млрд євро.