“П’ятий рік перемагаєте”: у МЗС України висміяли нову заяву Путіна

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий іронічно відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна, яку той зробив на з’їзді партії “Єдина Росія”.

Путін заявив, що Росія нібито бачить, як українські війська “втрачають позиції на фронті”, і саме тому, за його словами, Україна “вдається до тероризму всередині Росії”.

У відповідь Тихий саркастично описав логіку Кремля як спробу виглядати переможцем у війні, яка триває вже п’ятий рік.

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“POV: ви звучите так, ніби ось-ось виграєте війну — вже п’ятий рік поспіль”, — написав речник МЗС.

Він нагадав, що саме Росія розпочала агресивну війну проти України, розраховуючи на швидку перемогу, але за понад чотири роки так і не досягла поставлених цілей.

“Реальність: ви почали агресивну війну, намагаючись перемогти швидко; не досягли жодної мети, втративши 1,3 мільйона людей за понад чотири роки; ваші повільні просування зупиняються; війна повертається на вашу територію”, — зазначив Тихий.

Свій допис він завершив іронічною фразою: “Це виглядає як переможець!”

Заява Путіна пролунала на тлі регулярних ударів по військових, логістичних, енергетичних та нафтопереробних об’єктах на території Росії. Кремль традиційно називає такі атаки “тероризмом”, водночас продовжуючи щоденні обстріли українських міст і цивільної інфраструктури.