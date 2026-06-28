Командира 154-ї ОМБр Володимира Кононнікова виявили без ознак життя

У неділю, 28 червня, було виявлено без ознак життя командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова.

Про це повідомило Оперативне командування “Південь”.

Обставини смерті офіцера наразі з’ясовуються. Правоохоронні органи проводять першочергові слідчі дії, також призначено службове розслідування.

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За попередньою інформацією, ознак насильства не виявлено. Остаточні висновки мають зробити за результатами розслідування.

В ОК “Південь” зазначили, що командування всебічно сприяє роботі правоохоронних органів.

Також військові закликали представників медіа та громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації і поставитися з повагою до приватності родини загиблого.

“Полковник Володимир Кононніков був відданим Україні та військовій справі офіцером, відповідальним командиром, який дбав про особовий склад і потреби свого військового колективу”, — йдеться в повідомленні.

Командування та особовий склад оперативного командування “Південь” висловили співчуття рідним, близьким і побратимам Володимира Кононнікова.

“Світла пам’ять воїну-захиснику”, — зазначили в ОК “Південь”.