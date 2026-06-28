Два НПЗ, залізничний міст і “Титан-Барикади”: Генштаб розкрив результати ударів по РФ

Удар КАБами по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до двох, 16 людей поранені

Росіяни вдарили ракетою по Зміївській громаді на Харківщині: є загиблий, серед поранених діти

Спершу обласна влада повідомляла про п’ятьох постраждалих, серед яких була одна дитина. Згодом кількість поранених зросла до семи людей.

Російські війська ввечері у неділю, 28 червня, завдали ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківської області. За попередньою інформацією, одна людина загинула.