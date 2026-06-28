Росіяни вдарили ракетою по Зміївській громаді на Харківщині: є загиблий, серед поранених діти

Російські війська ввечері у неділю, 28 червня, завдали ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківської області. За попередньою інформацією, одна людина загинула.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Спершу обласна влада повідомляла про п’ятьох постраждалих, серед яких була одна дитина. Згодом кількість поранених зросла до семи людей.
За уточненими даними, серед постраждалих — двоє дітей. Усім надають медичну допомогу.
На місці удару працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація наслідків російського обстрілу.