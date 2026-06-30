Сьогодні ситуація на передовій повністю залежить від радіочастот. Один підготовлений оператор РЕБ здатний захистити позицію від ударів, повністю заглушивши ворожі дрони-камікадзе та розвідку. «Азов» — це легендарний підрозділ, де воюють розумом. Командири тут роблять ставку на точний розрахунок, тому якщо ти маєш технічний склад мислення, твій досвід потрібен саме тут.

Масштабування ударної сили: структура корпусу

У нашому з’єднанні немає радянської бюрократії. Бригадний генерал Денис Прокопенко керує підрозділами напряму. Зараз 1 корпус НГУ Азов об’єднав артилерію, піхоту та системи захисту багатьох частин.

Сьогодні до складу нашого з’єднання входять:

1-а президентська бригада «Буревій»;

8-ма артилерійська бригада «Гармаш»;

12-та бригада СпП «Азов»;

14-та бригада «Червона Калина»;

15-та бригада «Кара-Даг»;

20-та бригада «Любарт»;

41-й полк безпілотних систем «Пілум»;

окремий загін «Туман».

Розрахунки РЕБ працюють без зупинок, адже окупанти постійно міняють частоти дронів. Наші бійці щодня приземлюють десятки ворожих безпілотників. Це руйнує плани противника і дозволяє виборювати свободу українського народу. Технологічна перевага допомагає Корпус Азов міняти хід подій на фронті та перемагати в битвах з мінімальними втратами.

Обов’язки та умови служби

Вакансія відкрита для українців рядового та сержантського складу. Багато хто не знає, оператор РЕБ це робота в кабінеті чи на передовій. Насправді фахівці прикривають опорні пункти безпосередньо в зоні вогню.

Тобі доведеться моніторити ефір, вираховувати сигнали та визначати частоти ворожих пташок. Розрахунки налаштовують станції завад прямо на позиціях. Ми самі обкатуємо нові інженерні рішення, адже технології змінюються щотижня. Отримані дані йдуть у базу, щоб ППО бачило повну картину.

Технічна освіта у сфері зв’язку буде плюсом, але актуальна вакансія оператор РЕБ доступна кожному, хто готовий швидко мізкувати. Такий оператор засобів РЕБ стає захисним куполом для піхоти. Напрямок також підійде ветеранам радіосправи, які через травми не можуть брати участь у штурмах.

Потрапити до нас можна через мобілізацію або за контрактом. Спочатку рекрути проходять базовий курс бойової підготовки, а потім — профільний вишкіл. Для чинних військових забезпечуємо переведення з інших частин. Гроші виплачуємо прозоро: від 25 000 до 127 000 гривень на першій лінії. Підрозділ одразу видає якісну екіпу, сучасну зброю та бере на себе лікування у разі поранень.

Стань щитом підрозділу

Не чекайте випадкового розподілу у військкоматі. Заповнюйте анкету, вказуйте у коментарях обрану спеціальність та ставайте до лав професіоналів. Твій технічний хист — це реальний захист для українських воїнів.

Повний опис вакансій дивись на офіційному сайті azov.army.