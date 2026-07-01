ППО збила ракету Х-59 та 130 російських дронів, але є влучання у 16 місцях

У ніч проти 1 липня російські війська атакували Україну балістичною ракетою “Іскандер-М”, керованою авіаційною ракетою Х-59 та 151 ударним безпілотником різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили ракету Х-59 і 130 ворожих БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, атака тривала з 18:00 30 червня. Балістичну ракету “Іскандер-М” росіяни запустили з Криму, керовану авіаційну ракету Х-59 — з акваторії Чорного моря.

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Крім того, ворог застосував 151 ударний БпЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас”, а також дрони-імітатори типу “Пародія”.

Безпілотники запускали з напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ у РФ, тимчасово окупованої території Донецької області, а також із Гвардійського в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 07:30, протиповітряна оборона збила або подавила керовану авіаційну ракету Х-59 та 130 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 16 локаціях. Також уламки збитих дронів впали на 4 локаціях.

Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється. Повідомлень про руйнування та постраждалих наразі не надходило.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває: у повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА. Українців закликали дотримуватися правил безпеки.