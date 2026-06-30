У Запоріжжі зросла кількість жертв російської атаки. Внаслідок удару по місту загинули двоє людей, ще 15 отримали поранення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, за півтори години російські війська скинули на Запоріжжя сім керованих авіабомб.

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Загинули чоловіки 62 та 45 років.

Медична допомога знадобилася 15 жителям обласного центру віком від 47 до 87 років. Вони отримали осколкові поранення, контузії та травми.

76-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

За даними ДСНС, внаслідок атаки пошкоджені адміністративна будівля, дитячий садок, два житлові будинки та понад 12 автомобілів.

Також постраждали складські приміщення та об’єкт інфраструктури.

У ДСНС повідомили, що пожежі ліквідовані. На місцях працюють усі екстрені служби.