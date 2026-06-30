        Економіка

        Rheinmetall отримав контракт від України на боєприпаси

        Віктор Алєксєєв
        30 Червня 2026 19:14
        читать на русском →
        Логотип Rheinmetall у день відкриття нового артилерійського заводу компанії у місті Унтерлюсс, Німеччина, 27 серпня 2025 року / Фото: Reuters
        Логотип Rheinmetall у день відкриття нового артилерійського заводу компанії у місті Унтерлюсс, Німеччина, 27 серпня 2025 року / Фото: Reuters

        Німецька оборонна компанія Rheinmetall отримала контракт від України на постачання артилерійських снарядів і метальних зарядів.

        Про це повідомляє Reuters.

        Вартість контракту становить десятки мільйонів євро у верхньому діапазоні.

        Реклама
        Реклама

        У Rheinmetall заявили, що вартість контракту буде відображена у фінансових показниках за другий квартал 2026 року.

        Виконати замовлення планують у першому кварталі 2027 року.

        Компанія вже розпочала виробництво в межах цього замовлення в Іспанії.

        Rheinmetall є одним із найбільших виробників великокаліберних боєприпасів. На тлі зростання оборонних бюджетів країн НАТО компанія розширює виробничі потужності та виходить у нові оборонні напрями.

        Минулого тижня акції компанії, що базується в Дюссельдорфі, різко впали після того, як Німеччина скасувала знакову програму фрегатів через затримки та очікуване перевищення витрат.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov