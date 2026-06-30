Rheinmetall отримав контракт від України на боєприпаси

Німецька оборонна компанія Rheinmetall отримала контракт від України на постачання артилерійських снарядів і метальних зарядів.

Про це повідомляє Reuters.

Вартість контракту становить десятки мільйонів євро у верхньому діапазоні.

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У Rheinmetall заявили, що вартість контракту буде відображена у фінансових показниках за другий квартал 2026 року.

Виконати замовлення планують у першому кварталі 2027 року.

Компанія вже розпочала виробництво в межах цього замовлення в Іспанії.

Rheinmetall є одним із найбільших виробників великокаліберних боєприпасів. На тлі зростання оборонних бюджетів країн НАТО компанія розширює виробничі потужності та виходить у нові оборонні напрями.

Минулого тижня акції компанії, що базується в Дюссельдорфі, різко впали після того, як Німеччина скасувала знакову програму фрегатів через затримки та очікуване перевищення витрат.