Глава Сбербанку висловився про завершення “воєнних дій”

Глава російського Сбербанку Герман Греф заявив, що росіян найбільше хвилює якнайшвидше завершення “воєнних дій”.

Про це повідомляє ASTRA.

“Я не думаю, що в країні є людина, у якої є якісь інші хвилювання, окрім якнайшвидшого завершення воєнних дій, це очевидно”, — сказав голова правління Сбербанку Герман Греф.

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Його процитувало російське видання РБК, однак згодом у Telegram-каналі медіа цю фразу видалили. На це звернула увагу “Медуза”.

Водночас на сайті РБК цитата Грефа залишалася.

Пізніше, о 15:00 за московським часом, цитату Грефа знову опублікували в Telegram-каналі РБК.