        Політика

        Глава Сбербанку висловився про завершення “воєнних дій”

        Віктор Алєксєєв
        30 Червня 2026 17:23
        читать на русском →
        Герман Греф / Фото: Reuters
        Герман Греф / Фото: Reuters

        Глава російського Сбербанку Герман Греф заявив, що росіян найбільше хвилює якнайшвидше завершення “воєнних дій”.

        Про це повідомляє ASTRA.

        “Я не думаю, що в країні є людина, у якої є якісь інші хвилювання, окрім якнайшвидшого завершення воєнних дій, це очевидно”, — сказав голова правління Сбербанку Герман Греф.

        Реклама
        Реклама

        Його процитувало російське видання РБК, однак згодом у Telegram-каналі медіа цю фразу видалили. На це звернула увагу “Медуза”.

        Водночас на сайті РБК цитата Грефа залишалася.

        Пізніше, о 15:00 за московським часом, цитату Грефа знову опублікували в Telegram-каналі РБК.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov