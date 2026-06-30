Верховний суд США заблокував спробу Трампа обмежити громадянство за народженням

Верховний суд США відхилив спробу президента Дональда Трампа обмежити громадянство за правом народження.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення ухвалили шістьма голосами проти трьох. Судді залишили чинним рішення нижчої інстанції, яке заблокувало указ Трампа.

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Документ зобов’язував федеральні агентства не визнавати громадянство дітей, народжених у США, якщо жоден із батьків не є громадянином США або власником грін-карти.

Позивачі стверджували, що указ порушує 14-ту поправку до Конституції США, яка гарантує громадянство людям, народженим у країні та підпорядкованим її юрисдикції.

Голова Верховного суду Джон Робертс у рішенні зазначив, що така гарантія поширюється майже на всіх, хто народився у США, за кількома вузькими винятками.

Після рішення Трамп написав у Truth Social, що Конгрес має розпочати роботу над припиненням “дорогого і несправедливого” громадянства за народженням.

У Reuters зазначають, що це вже друга цього року велика поразка Трампа у Верховному суді після рішення про скасування його глобальних мит.