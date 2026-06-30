        Суспільство

        Верховний суд США заблокував спробу Трампа обмежити громадянство за народженням

        Віктор Алєксєєв
        30 Червня 2026 19:48
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        Демонстранти тримають гасло «Народився в США = громадянин!» біля будівлі Верховного суду США, Вашингтон, 1 квітня 2026 року / Фото: Reuters
        Демонстранти тримають гасло «Народився в США = громадянин!» біля будівлі Верховного суду США, Вашингтон, 1 квітня 2026 року / Фото: Reuters

        Верховний суд США відхилив спробу президента Дональда Трампа обмежити громадянство за правом народження.

        Про це повідомляє Reuters.

        Рішення ухвалили шістьма голосами проти трьох. Судді залишили чинним рішення нижчої інстанції, яке заблокувало указ Трампа.

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        Документ зобов’язував федеральні агентства не визнавати громадянство дітей, народжених у США, якщо жоден із батьків не є громадянином США або власником грін-карти.

        Позивачі стверджували, що указ порушує 14-ту поправку до Конституції США, яка гарантує громадянство людям, народженим у країні та підпорядкованим її юрисдикції.

        Голова Верховного суду Джон Робертс у рішенні зазначив, що така гарантія поширюється майже на всіх, хто народився у США, за кількома вузькими винятками.

        Після рішення Трамп написав у Truth Social, що Конгрес має розпочати роботу над припиненням “дорогого і несправедливого” громадянства за народженням.

        У Reuters зазначають, що це вже друга цього року велика поразка Трампа у Верховному суді після рішення про скасування його глобальних мит.


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