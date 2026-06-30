Швеція передасть Україні перші Gripen C/D на початку 2027 року

Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, разом із літаками Україна отримає пакет відповідного обладнання, технічної допомоги та підтримки.

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Зеленський також заявив, що в межах попередніх домовленостей із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном перші 16 літаків Gripen C/D передадуть українським Повітряним силам уже на початку 2027 року.

Президент подякував міністру оборони Швеції Полу Йонсону за підтримку та співпрацю під час зустрічі.

Сторони детально обговорили реалізацію цих кроків, а також ширшу двосторонню співпрацю.

Зокрема, йшлося про підготовку Drone Deal та роботу над антибалістикою.

Зеленський подякував Швеції, її народу та уряду за партнерство й постійну допомогу від початку російського вторгнення.