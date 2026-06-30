        Спорт

        Снігур сенсаційно обіграла Світоліну у першому колі Вімблдону

        Віктор Алєксєєв
        30 Червня 2026 20:23
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        Дарія Снігур / Фото: скріншот
        Дарія Снігур / Фото: скріншот

        Українська тенісистка Дарія Снігур обіграла Еліну Світоліну у першому колі Вімблдону, повідомляє BTU.

        Матч завершився перемогою Снігур у двох сетах — 7:5, 6:2.

        У стартовій партії Снігур програвала з рахунком 0:4, однак після цього виграла сім із наступних восьми геймів і забрала сет.

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        Снігур, яка посідає 77-ме місце у світовому рейтингу, здобула третю перемогу в кар’єрі над суперницею з топ-10.

        Вдруге їй вдалося зробити це на турнірі Grand Slam. На старті US Open-2022 Снігур перемогла румунку Сімону Халеп, яка тоді була сьомою ракеткою світу.

        Для Світоліної це був 50-й матч у першому колі турніру Grand Slam. Вона зазнала восьмої поразки на цій стадії, зокрема четвертої на Вімблдоні.

        Востаннє Світоліна програвала у першому колі Вімблдону вісім років тому.

        Снігур вдруге вийшла до другого кола трав’яного Grand Slam. Далі вона зіграє проти французької кваліфаєрки Леолії Жанжан.


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