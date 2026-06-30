США оголосили винагороду $10 млн за дані про хакерів російських спецслужб

США оголосили винагороду до $10 млн за інформацію про хакерські групи, які, ймовірно, пов’язані з ФСБ та військовою розвідкою Росії.

Про це повідомив Держдепартамент США.

Американська влада шукає дані, які допоможуть встановити особи або місцеперебування членів двох хакерських угруповань.

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За даними Держдепу, за допомогою фішингу вони намагалися отримати доступ до листування в месенджерах Signal і WhatsApp.

Серед цілей були чиновники уряду США, Держдепартаменту, органів оборони та національної безпеки, їхні радники й аналітики.

Також атаки були спрямовані проти посадовців і дипломатів країн НАТО, журналістів-розслідувачів, які висвітлюють події в Росії, Україні та сфері міжнародних відносин, дослідників у сфері безпеки й російської політики, а також членів неурядових організацій, які допомагають Україні.

У межах програми “Винагорода за справедливість” США шукають інформацію про угруповання UNC5792 та UNC4221.

За версією американських спецслужб, UNC5792 пов’язана з прикордонною службою ФСБ, а UNC4221 діє від імені російських збройних сил.

У Держдепі заявили, що хакерам вдалося скомпрометувати тисячі індивідуальних акаунтів у месенджерах.