ЗСУ за добу знищили ще 1210 окупантів і 71 артсистему РФ

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України станом на 1 липня 2026 року орієнтовно становлять 1 404 760 військових. За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1210 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення Росія також втратила 12 069 танків, 24 856 бойових броньованих машин та 45 111 артилерійських систем.

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Крім того, українські військові знищили 1903 реактивні системи залпового вогню, 1459 засобів протиповітряної оборони, 436 літаків і 353 гелікоптери.

Втрати РФ у безпілотниках оперативно-тактичного рівня сягнули 383 067 одиниць. За добу цей показник зріс на 1891.

Також російська армія втратила 4797 крилатих ракет, 33 кораблі та катери, 2 підводні човни, 114 499 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн, а також 4369 одиниць спеціальної техніки.

За добу українські військові знищили або уразили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 4 засоби ППО, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 БПЛА, 395 одиниць автомобільної техніки та 1 одиницю спецтехніки.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.