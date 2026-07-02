На Київщині після нічної атаки пошкоджені будинки, гуртожиток і склади, є постраждалі

У ніч проти 2 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київську область ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Наслідки удару зафіксували у п’яти районах області.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
За його словами, унаслідок атаки постраждали троє людей у Бучанському районі.
Двох чоловіків госпіталізували до медичних закладів із закритою черепно-мозковою травмою, опіками тіла та рваними ранами голови. Вони перебувають під наглядом лікарів і отримують необхідну медичну допомогу.
Ще один чоловік дістав різані рани обличчя. Медики надали йому допомогу на місці.
У Бучанському районі рятувальники також ліквідовують пожежі складських приміщень і приватного будинку. Крім того, пошкоджено автомобіль.
У Броварському районі внаслідок атаки пошкоджені шість приватних будинків, будівля гуртожитку та автомобіль.
В Обухівському та Фастівському районах пошкоджень зазнали приватні будинки.
У Вишгородському районі пошкоджено автомобіль.
Калашник повідомив, що всі екстрені служби працюють на місцях, а інформація про наслідки атаки уточнюється.
Очільник ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися у безпечних місцях до відбою.