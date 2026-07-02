        Події

        На Київщині після нічної атаки пошкоджені будинки, гуртожиток і склади, є постраждалі

        Сергій Бордовський
        2 Липня 2026 07:37
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        Ілюстративне фото: DepositPhotos
        Ілюстративне фото: DepositPhotos

        У ніч проти 2 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київську область ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Наслідки удару зафіксували у п’яти районах області.

        Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

        За його словами, унаслідок атаки постраждали троє людей у Бучанському районі.

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        Двох чоловіків госпіталізували до медичних закладів із закритою черепно-мозковою травмою, опіками тіла та рваними ранами голови. Вони перебувають під наглядом лікарів і отримують необхідну медичну допомогу.

        Ще один чоловік дістав різані рани обличчя. Медики надали йому допомогу на місці.

        У Бучанському районі рятувальники також ліквідовують пожежі складських приміщень і приватного будинку. Крім того, пошкоджено автомобіль.

        У Броварському районі внаслідок атаки пошкоджені шість приватних будинків, будівля гуртожитку та автомобіль.

        В Обухівському та Фастівському районах пошкоджень зазнали приватні будинки.

        У Вишгородському районі пошкоджено автомобіль.

        Калашник повідомив, що всі екстрені служби працюють на місцях, а інформація про наслідки атаки уточнюється.

        Очільник ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися у безпечних місцях до відбою.


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