На Київщині після нічної атаки пошкоджені будинки, гуртожиток і склади, є постраждалі

У ніч проти 2 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київську область ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Наслідки удару зафіксували у п’яти районах області.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, унаслідок атаки постраждали троє людей у Бучанському районі.

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Двох чоловіків госпіталізували до медичних закладів із закритою черепно-мозковою травмою, опіками тіла та рваними ранами голови. Вони перебувають під наглядом лікарів і отримують необхідну медичну допомогу.

Ще один чоловік дістав різані рани обличчя. Медики надали йому допомогу на місці.

У Бучанському районі рятувальники також ліквідовують пожежі складських приміщень і приватного будинку. Крім того, пошкоджено автомобіль.

У Броварському районі внаслідок атаки пошкоджені шість приватних будинків, будівля гуртожитку та автомобіль.

В Обухівському та Фастівському районах пошкоджень зазнали приватні будинки.

У Вишгородському районі пошкоджено автомобіль.

Калашник повідомив, що всі екстрені служби працюють на місцях, а інформація про наслідки атаки уточнюється.

Очільник ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися у безпечних місцях до відбою.