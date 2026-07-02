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        За добу Росія втратила ще 1140 військових — Генштаб

        Сергій Бордовський
        2 Липня 2026 06:59
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        Ілюстративне фото: DepositPhotos
        Ілюстративне фото: DepositPhotos

        Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24 лютого 2022 року по 2 липня 2026 року орієнтовно становлять 1 405 900 військових.

        Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

        За минулу добу російська армія втратила ще 1140 військових.

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        Також Сили оборони знищили або пошкодили 5 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 7 РСЗВ, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2123 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 353 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 7 одиниць спеціальної техніки.

        Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, становлять:

        • особового складу — близько 1 405 900 осіб;
        • танків — 12 069;
        • бойових броньованих машин — 24 861;
        • артилерійських систем — 45 168;
        • РСЗВ — 1 910;
        • засобів ППО — 1 459;
        • літаків — 436;
        • гелікоптерів — 353;
        • наземних робототехнічних комплексів — 1 791;
        • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 385 190;
        • крилатих ракет — 4 798;
        • кораблів і катерів — 33;
        • підводних човнів — 2;
        • автомобільної техніки та автоцистерн — 114 852;
        • спеціальної техніки — 4 376.

        У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.


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