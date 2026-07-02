За добу Росія втратила ще 1140 військових — Генштаб

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24 лютого 2022 року по 2 липня 2026 року орієнтовно становлять 1 405 900 військових.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу російська армія втратила ще 1140 військових.
Також Сили оборони знищили або пошкодили 5 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 7 РСЗВ, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2123 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 353 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 7 одиниць спеціальної техніки.
Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, становлять:
- особового складу — близько 1 405 900 осіб;
- танків — 12 069;
- бойових броньованих машин — 24 861;
- артилерійських систем — 45 168;
- РСЗВ — 1 910;
- засобів ППО — 1 459;
- літаків — 436;
- гелікоптерів — 353;
- наземних робототехнічних комплексів — 1 791;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 385 190;
- крилатих ракет — 4 798;
- кораблів і катерів — 33;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 114 852;
- спеціальної техніки — 4 376.
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.