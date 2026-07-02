За добу Росія втратила ще 1140 військових — Генштаб

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24 лютого 2022 року по 2 липня 2026 року орієнтовно становлять 1 405 900 військових.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу російська армія втратила ще 1140 військових.

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Також Сили оборони знищили або пошкодили 5 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 7 РСЗВ, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2123 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 353 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 7 одиниць спеціальної техніки.

Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, становлять:

особового складу — близько 1 405 900 осіб;

танків — 12 069;

бойових броньованих машин — 24 861;

артилерійських систем — 45 168;

РСЗВ — 1 910;

засобів ППО — 1 459;

літаків — 436;

гелікоптерів — 353;

наземних робототехнічних комплексів — 1 791;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 385 190;

крилатих ракет — 4 798;

кораблів і катерів — 33;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 114 852;

спеціальної техніки — 4 376.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.