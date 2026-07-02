Масована атака на Київ: кількість загиблих зросла до 10

У ніч проти 2 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ із застосуванням ударних БпЛА та балістики. Станом на ранок у столиці відомо вже про 10 загиблих.

Київ пережив нічну атаку дронами й балістикою / Фото: ДСНС

Про це повідомили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, мер Києва Віталій Кличко та ДСНС Києва.

За даними Кличка, внаслідок атаки постраждали 34 людини. 32 із них медики госпіталізували, двом надали допомогу на місці.

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Ткаченко повідомляв, що атака тривала кілька годин і відбувалася в кілька етапів. Спершу над містом і на підступах до столиці фіксували ворожі ударні БпЛА, згодом з’явилася загроза застосування балістики.

Перші повідомлення про падіння уламків надійшли ще ввечері 1 липня. Уламки фіксували в Деснянському та Шевченківському районах. У Шевченківському районі загорівся дах готелю та нежитлової будівлі.

Уночі ситуація різко погіршилася. У Шевченківському районі зафіксували руйнування житлового будинку та часткове руйнування медичного закладу. За словами Кличка, було пошкоджено будівлю, де розташована одна з підстанцій швидкої допомоги.

У цьому районі постраждали п’ятеро медпрацівників і водіїв підстанції. Один із них, парамедик, перебував у вкрай важкому стані.

У Голосіївському районі виникла пожежа на технічному поверсі 16-поверхового житлового будинку.

У Деснянському районі зафіксовано пошкодження та часткове руйнування 9-поверхового житлового будинку. Повідомлялося про заблокованих людей.

У Дарницькому районі, за даними ДСНС, пошкоджені та частково зруйновані житлові 5-поверхівка, 9-поверхівка, верхні поверхи 16-поверхівки та приватні будинки. Кличко повідомляв про руйнування з першого по шостий поверхи у 9-поверховому житловому будинку.

У Печерському районі пошкоджено житлову 9-поверхівку. Також виникла пожежа на першому та другому поверхах на площі 200 кв. м. Рятувальники врятували одну людину.

В Оболонському районі виникла пожежа на території складського майданчика. За даними ДСНС, до найближчого пожежного підрозділу люди принесли постраждалого, якому рятувальники надали першу домедичну допомогу.

У Святошинському районі пошкоджені два приватні житлові будинки, за кількома адресами виникли пожежі.

Ткаченко повідомляв, що загалом відомо про 28 локацій по всьому місту, які постраждали внаслідок російського удару. Переважно це житлова забудова та об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними ДСНС, пожежі та руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків виникли одразу в кількох районах Києва — Дарницькому, Шевченківському, Голосіївському, Печерському, Оболонському, Святошинському та Деснянському.

Уранці 2 липня рятувальники продовжували ліквідовувати наслідки атаки. Зокрема, пожежу на складах в Оболонському районі ще гасили.

Міська влада наголошує, що інформація про наслідки атаки уточнюється, а кількість постраждалих може змінюватися.