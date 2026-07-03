        Події

        У Бєлгороді після атаки на енергооб’єкт почалися перебої зі світлом і водою

        Сергій Бордовський
        3 Липня 2026 08:18
        У Бєлгороді атакували підстанцію Мічурінської ГТ ТЕЦ / Фото: соцмережі
        У Бєлгороді атакували підстанцію Мічурінської ГТ ТЕЦ / Фото: соцмережі

        У Бєлгороді, за попередніми даними, атакували станційну підстанцію 110 кВ Мічурінської газотурбінної ТЕЦ. Після цього в частині районів міста почалися перебої з електро- та водопостачанням.

        Про це повідомляє ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз.

        За оцінкою OSINT-аналітика видання, удар припав по станційній підстанції 110 кВ Мічурінської ГТ ТЕЦ.

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        Місцеві телеграм-канали повідомляють, що після атаки в окремих районах Бєлгорода почалися перебої зі світлом і водою.

        Влада Бєлгородської області підтвердила атаку на регіон. За даними оперативного штабу, у Бєлгороді внаслідок прильоту снаряда загинула мирна жителька.

        Також російська влада заявила, що на території інфраструктурного об’єкта сталася пожежа, а на місце виїхали пожежні розрахунки.

        Крім того, за даними оперштабу, серйозних пошкоджень зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури. Також пошкоджені п’ять автомобілів.

        ASTRA зазначає, що Мічурінська ГТ ТЕЦ уже зазнавала атаки в лютому цього року.

        Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.


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