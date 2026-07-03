У Бєлгороді після атаки на енергооб’єкт почалися перебої зі світлом і водою

У Бєлгороді, за попередніми даними, атакували станційну підстанцію 110 кВ Мічурінської газотурбінної ТЕЦ. Після цього в частині районів міста почалися перебої з електро- та водопостачанням.

Про це повідомляє ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз.

За оцінкою OSINT-аналітика видання, удар припав по станційній підстанції 110 кВ Мічурінської ГТ ТЕЦ.

Реклама

Реклама

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що після атаки в окремих районах Бєлгорода почалися перебої зі світлом і водою.

Влада Бєлгородської області підтвердила атаку на регіон. За даними оперативного штабу, у Бєлгороді внаслідок прильоту снаряда загинула мирна жителька.

Також російська влада заявила, що на території інфраструктурного об’єкта сталася пожежа, а на місце виїхали пожежні розрахунки.

Крім того, за даними оперштабу, серйозних пошкоджень зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури. Також пошкоджені п’ять автомобілів.

ASTRA зазначає, що Мічурінська ГТ ТЕЦ уже зазнавала атаки в лютому цього року.

Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.