Кількість загиблих у Києві після масованого удару РФ зросла до 30

У Києві кількість загиблих унаслідок масованого російського удару зросла до 30 людей. Ще 91 людина зазнала поранень. Про це повідомила ДСНС України.

Рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла: у Києві вже 30 загиблих / Фото: ДСНС

За даними рятувальників, аварійно-рятувальні роботи на місцях ударів тривають.

Напередодні в ДСНС повідомляли, що одна з постраждалих осіб померла в лікувальному закладі, ще одну загиблу людину рятувальники дістали з-під завалів. Тоді загальна кількість загиблих у столиці зросла до 27.

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Станом на ранок 3 липня після вилучення з-під завалів ще трьох тіл кількість жертв російської атаки збільшилася до 30.

Також відомо про 91 пораненого внаслідок удару по столиці.

Рятувальники продовжують працювати на місцях руйнувань.

Росія завдала масованого удару по Києву в ніч проти 2 липня, застосувавши ракети різних типів і ударні безпілотники. Найбільші руйнування зафіксували в житловому секторі, зокрема в Дарницькому районі столиці.

У Києві 3 липня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ.