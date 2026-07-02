Нацполіція провела масштабні обшуки у мережі нелегальних обмінників

В Україні викрили шахрайську мережу криптообмінників, які, за даними слідства, обкрадали людей по всій країні. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України.

За даними генпрокурора, під вивіскою сервісу з обміну валют та криптоактивів фактично працював механізм заволодіння грошима клієнтів.

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Під виглядом криптообміну працювала схема обману клієнтів / Фото: прокуратура України

Схему маскували під легальний бізнес: сайт, заявки, Telegram-комунікацію, коди підтвердження та пункти обміну в різних регіонах. Усе було організовано так, щоб люди повірили, що мають справу з реальним фінансовим сервісом.

Насправді після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів.

Під час документування злочину учасники мережі за тією ж схемою заволоділи 50 тис. грн у межах оперативної закупівлі.

За словами Кравченка, схема діяла за чітким алгоритмом. Після того як людина залишала заявку на сайті, з нею зв’язувався менеджер, повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити.

Після цього клієнти приходили до визначених пунктів обміну та вносили кошти. Гроші привласнювали, а людям надавали лише формальні пояснення і затягували процес на невизначений термін.

Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 млн грн.

Наразі готуються повідомлення про підозру викритим учасникам схеми за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють усіх, хто забезпечував роботу цієї платформи — від організаторів до тих, хто приймав кошти у потерпілих.