Економіка

НБУ пояснив ситуацію з обміном “старих” доларів та закликав повідомляти про порушення
9 Лютого 2025 10:22
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Тема обміну так званих "старих" доларів знову з’явилася на радарах / Фото НБУ
Тема обміну так званих "старих" доларів знову з’явилася на радарах / Фото НБУ

Національний банк України відреагував на дискусії щодо обміну так званих «старих» доларів, нагадавши про вже вжиті заходи для врегулювання цього питання.

Ще влітку 2023 року НБУ уточнив нормативно-правову базу, провів інформаційну кампанію, надав роз’яснення банкам та фінансовим установам, а також здійснив понад 150 перевірок пунктів обміну валют у 2024 році. За їхніми результатами на 17 небанківських фінансових установ було накладено штрафи на загальну суму 5,65 млн грн.

Завдяки цьому кількість звернень громадян зі скаргами на обмін валют зменшилася у п’ять разів. Зараз до НБУ надходить не більше 10 звернень на місяць щодо відмови або обмежень в обміні банкнот іноземної валюти за роком їхньої емісії.

Водночас у Нацбанку припускають, що нинішня проблема може бути пов’язана з діяльністю нелегальних обмінників, які працюють без ліцензії. Для боротьби з тіньовим сектором НБУ закликає громадян повідомляти про порушення та називати конкретні установи й адреси.

Регулятор наголосив, що офіційні обмінні пункти, які мають ліцензію, не мають права відмовляти клієнтам в обміні валют, якщо банкноти відповідають зразкам іноземних центробанків та справжність їх підтверджена обладнанням. Також заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу або року емісії банкнот.

У разі порушень НБУ продовжуватиме накладати штрафи на фінансові установи та передавати інформацію про нелегальні обмінники правоохоронцям.


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