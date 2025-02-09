НБУ пояснив ситуацію з обміном “старих” доларів та закликав повідомляти про порушення

Національний банк України відреагував на дискусії щодо обміну так званих «старих» доларів, нагадавши про вже вжиті заходи для врегулювання цього питання.

Ще влітку 2023 року НБУ уточнив нормативно-правову базу, провів інформаційну кампанію, надав роз’яснення банкам та фінансовим установам, а також здійснив понад 150 перевірок пунктів обміну валют у 2024 році. За їхніми результатами на 17 небанківських фінансових установ було накладено штрафи на загальну суму 5,65 млн грн.

Завдяки цьому кількість звернень громадян зі скаргами на обмін валют зменшилася у п’ять разів. Зараз до НБУ надходить не більше 10 звернень на місяць щодо відмови або обмежень в обміні банкнот іноземної валюти за роком їхньої емісії.

Водночас у Нацбанку припускають, що нинішня проблема може бути пов’язана з діяльністю нелегальних обмінників, які працюють без ліцензії. Для боротьби з тіньовим сектором НБУ закликає громадян повідомляти про порушення та називати конкретні установи й адреси.

Регулятор наголосив, що офіційні обмінні пункти, які мають ліцензію, не мають права відмовляти клієнтам в обміні валют, якщо банкноти відповідають зразкам іноземних центробанків та справжність їх підтверджена обладнанням. Також заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу або року емісії банкнот.

У разі порушень НБУ продовжуватиме накладати штрафи на фінансові установи та передавати інформацію про нелегальні обмінники правоохоронцям.