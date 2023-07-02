Пишний пропонує скаржитися, якщо обмінка не приймає старі долари

Обмінники та банки зобов’язані приймати усі долари США. Навіть такі, що випущені ще 1914 року. У разі відмови в обміні чи за пропозицію сплатити додаткову комісію – фінансові установи позбавлятимуть ліцензій.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

“Тепер касир у відділенні банку, в обмінному пункті немає права вам відмовити, якщо валюта, купюра, яку ви даєте для обміну, пройшла лічильник і детектор. Все, крапка. Я хочу, щоб почули це всі – і валютообмінники і громадяни. Якщо вам раптом відмовляють, намагаючись пред’явити якийсь наказ або пояснюючи щось – ви завжди можете оскаржити ці дії безпосередньому керівництву у цьому відділенні банку. І обов’язково це зробіть”, – наголосив керівник НБУ.