The Telegraph пише про ризик виселення українських біженців у Польщі

Польща з 1 липня припинила безкоштовне розміщення українських біженців у центрах тимчасового проживання. Про це пише The Telegraph.

Українцям запропонували самостійно орендувати житло або переїхати у приватний сектор.

Польська влада пояснює це рішення тим, що після майже чотирьох років допомоги, яку оцінюють приблизно у 40 млрд злотих, українців потрібно стимулювати до самостійності, працевлаштування або повернення додому.

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За даними The Telegraph, під ударом можуть опинитися найуразливіші групи — літні люди, люди з інвалідністю та сім’ї з дітьми.

Видання зазначає, що підтримка українських біженців поступово слабшає не лише у Польщі, а й у Німеччині та Ірландії.

На цьому тлі зростає напруженість між Варшавою та Києвом. Серед причин The Telegraph називає конкуренцію в сільському господарстві, історичні суперечки навколо УПА та політичні жести польського керівництва.

Зокрема, йдеться про рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла.