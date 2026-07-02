        Суспільство

        The Telegraph пише про ризик виселення українських біженців у Польщі

        Віктор Алєксєєв
        2 Липня 2026 19:08
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        Біженці перетинають кордон з Польщею. Березень 2022 року / Фото: The Telegraph/Tom Nicholson
        Біженці перетинають кордон з Польщею. Березень 2022 року / Фото: The Telegraph/Tom Nicholson

        Польща з 1 липня припинила безкоштовне розміщення українських біженців у центрах тимчасового проживання. Про це пише The Telegraph.

        Українцям запропонували самостійно орендувати житло або переїхати у приватний сектор.

        Польська влада пояснює це рішення тим, що після майже чотирьох років допомоги, яку оцінюють приблизно у 40 млрд злотих, українців потрібно стимулювати до самостійності, працевлаштування або повернення додому.

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        За даними The Telegraph, під ударом можуть опинитися найуразливіші групи — літні люди, люди з інвалідністю та сім’ї з дітьми.

        Видання зазначає, що підтримка українських біженців поступово слабшає не лише у Польщі, а й у Німеччині та Ірландії.

        На цьому тлі зростає напруженість між Варшавою та Києвом. Серед причин The Telegraph називає конкуренцію в сільському господарстві, історичні суперечки навколо УПА та політичні жести польського керівництва.

        Зокрема, йдеться про рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла.


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