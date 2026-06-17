Тисяча доларів за доступ до електромережі Укрзалізниці: в Одесі затримали посадовця

В Одесі правоохоронці затримали заступника начальника одного з підрозділів регіональної філії “Одеська залізниця” АТ “Укрзалізниця”, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення щодо підключення об’єкта до електромережі.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

За даними слідства, до 40-річного посадовця звернувся чоловік із проханням посприяти підключенню нежитлової будівлі до мережі електропостачання залізниці.

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Посадовець допоміг оформити та подати через сайт Укрзалізниці заяву на отримання технічних умов для підключення. Надалі, під час погодження проєктно-кошторисної документації, він пообіцяв вплинути на відповідальних працівників служби електропостачання та посприяти введенню в експлуатацію лінії електропостачання і фактичному підключенню об’єкта.

Свої послуги чоловік оцінив у 1000 доларів.

Слідчі затримали фігуранта на одній з автозаправних станцій Одеси одразу після отримання грошей від замовника.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі майже 1 млн грн, яким він скористався.