Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Київ — Львів

Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд №743/744 Київ — Львів на 23 та 24 червня через високий попит на перевезення між двома містами.

Про це повідомила Укрзалізниця.

У компанії зазначили, що маршрут Київ — Львів і у зворотному напрямку залишається найпопулярнішим серед пасажирів. Лише за минулий тиждень ним скористалися 21 тисяча людей.

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Для задоволення додаткового попиту на перевезення Укрзалізниця призначила додаткові рейси Інтерсіті+ на 23 та 24 червня.

Швидкісний поїзд перебуватиме в дорозі близько шести годин. В Укрзалізниці наголосили, що це найшвидший варіант залізничного сполучення між Києвом та Львовом.

У компанії також зазначили, що спостерігають дефіцит місць на найпопулярніших напрямках і регулярно шукають можливості для збільшення кількості рейсів, щоб більше пасажирів могли здійснити поїздки у справах, на відпочинок або в гості.