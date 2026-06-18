        Суспільство

        Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Київ — Львів

        Сергій Бордовський
        18 Червня 2026 08:51
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        Через високий попит Укрзалізниця запускає додатковий Інтерсіті+ між Києвом і Львовом / Фото: Укрзалізниця
        Через високий попит Укрзалізниця запускає додатковий Інтерсіті+ між Києвом і Львовом / Фото: Укрзалізниця

        Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд №743/744 Київ — Львів на 23 та 24 червня через високий попит на перевезення між двома містами.

        Про це повідомила Укрзалізниця.

        У компанії зазначили, що маршрут Київ — Львів і у зворотному напрямку залишається найпопулярнішим серед пасажирів. Лише за минулий тиждень ним скористалися 21 тисяча людей.

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        Для задоволення додаткового попиту на перевезення Укрзалізниця призначила додаткові рейси Інтерсіті+ на 23 та 24 червня.

        Швидкісний поїзд перебуватиме в дорозі близько шести годин. В Укрзалізниці наголосили, що це найшвидший варіант залізничного сполучення між Києвом та Львовом.

        У компанії також зазначили, що спостерігають дефіцит місць на найпопулярніших напрямках і регулярно шукають можливості для збільшення кількості рейсів, щоб більше пасажирів могли здійснити поїздки у справах, на відпочинок або в гості.


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