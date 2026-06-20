У Росії заявили про атаку дронів на Тюменський НПЗ за 2000 км від України

У Тюмені заявили про атаку БпЛА на місцевий нафтопереробний завод. Після цього над підприємством помітили густий дим, повідомляє ASTRA.

Губернатор Тюменської області Олександр Моор заявив, що атаку безпілотників на Тюменський НПЗ нібито було відбито. За його словами, на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб, завод, за попередньою інформацією, не постраждав, а працівників евакуювали.

Водночас місцеві жителі повідомляли щонайменше про два вибухи в районі мікрорайону Антипіно, де розташований завод. Також очевидці бачили не менше 10 пожежних машин, які прямували в бік НПЗ.

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Пізніше OSINT-аналітик ASTRA встановив за відео очевидця, що густий дим видно саме над Тюменським НПЗ.

У регіоні оголошували безпілотну небезпеку. Аеропорт Тюмені тимчасово припиняв приймати та відправляти літаки, кілька рейсів були затримані.

Тюмень розташована приблизно за 2000 км від кордону з Україною.

Тюменський НПЗ, колишній Антипінський НПЗ, є одним із найбільших незалежних нафтопереробних заводів Росії. Підприємство розташоване у промзоні Тюмені поблизу мікрорайону Антипіно.

Потужність заводу становить близько 8 млн тонн нафти на рік, глибина переробки сягає 98%. Основна продукція підприємства — дизельне пальне стандарту Євро-5, стабільний газовий бензин, нафтовий кокс, бітум і мазут.

Тюменський НПЗ уже атакували у жовтні 2025 року.