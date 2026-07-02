Балістика, “Калібри”, Х-101 і майже 500 дронів: чим Росія атакувала Україну

У ніч проти 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотників. Основним напрямком атаки був Київ.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, російська атака почалася з 18:00 1 липня. Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували 570 засобів повітряного нападу — 74 ракети та 496 БпЛА різних типів.

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Особливістю цієї атаки стало одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, а також велика кількість балістичних ракет і реактивних БпЛА.

Росія застосувала 4 протикорабельні ракети 3М22 “Циркон” із району Курської області, 24 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 із районів Брянської та Курської областей, 34 крилаті ракети Х-101 із Вологодської області, 8 крилатих ракет “Калібр” із району Новоросійська та 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із району Воронезької області.

Крім того, ворог випустив 496 ударних БпЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас”, баражуючих боєприпасів “Бандероль” і дронів-імітаторів типу “Пародія”.

Запуски безпілотників фіксували з напрямків Брянська, Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряна оборона збила або подавила 524 цілі — 48 ракет і 476 безпілотників різних типів.

Зокрема, знищено або подавлено 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 32 крилаті ракети Х-101, 8 крилатих ракет “Калібр”, 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 476 ворожих БпЛА.

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання 25 балістичних ракет і 12 ударних БпЛА на 33 локаціях. Також уламки збитих БпЛА впали на 18 локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що інформація щодо кількох ракет уточнюється.

Станом на ранок атака ще тривала — у повітряному просторі України залишалися кілька ударних БпЛА. Українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Повітряні сили висловили співчуття всім постраждалим і родинам загиблих унаслідок цієї російської атаки.