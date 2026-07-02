У Києві кількість загиблих після російської атаки зросла до 13 — ДСНС

У Києві кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до 13 людей. Ще понад 30 людей постраждали. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники продовжують розбір завалів після нічної атаки на Київ / Фото: ДСНС

За даними рятувальників, під час ліквідації наслідків удару вдалося врятувати 34 людей.

Пошуково-рятувальні роботи тривають у Дарницькому районі столиці. Рятувальники працюють на місцях руйнувань у багатоповерхівці та приватних житлових будинках, пошкоджених російським ударом.

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За двома адресами психологи ДСНС надали допомогу понад 50 мешканцям пошкоджених будинків.

До ліквідації наслідків атаки залучені майже 500 рятувальників та 96 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки ДСНС.

Інформація про наслідки російського удару оновлюється.