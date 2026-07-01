На Рівненщині судитимуть експравоохоронця, який п’яним збив жінку й утік з місця ДТП

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця з Рівненської області, якого обвинувачують у смертельній ДТП у стані алкогольного сп’яніння та залишенні потерпілої без допомоги. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Експравоохоронець п’яним збив жінку на Рівненщині та втік з місця ДТП / Фото: ДБР

За даними слідства, чоловік, перебуваючи поза службою за кермом власного автомобіля, збив 40-річну жінку, яка їхала на електровелосипеді у попутному напрямку. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Експертиза встановила, що автомобіль рухався зі швидкістю 122 км/год. Це майже вдвічі перевищувало дозволену швидкість у населеному пункті.

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Після наїзду, за даними ДБР, водій не викликав екстрені служби та залишив місце аварії.

Працівники ДБР розшукали його вже наступного дня. Проведені дослідження підтвердили, що на момент ДТП він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Після затримання чоловікові повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі його звільнено з правоохоронних органів.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Експравоохоронця обвинувачують за ч. 3 ст. 286-1 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої.

Також йому інкримінують ч. 1 ст. 135 КК України — залишення в небезпеці.

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.