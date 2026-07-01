Росіяни рекордно часто шукають, коли закінчиться війна проти України — ISW

У Росії зростає інтерес до теми завершення війни проти України. За даними сервісу Yandex Wordstat, з 22 по 28 червня росіяни понад 137 тисяч разів шукали в “Яндексі” відповіді на питання, коли Росія завершить війну.

Про це йдеться у черговому звіті Інституту вивчення війни.

ISW посилається на російське опозиційне видання Meduza, яке повідомило, що це рекордний показник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

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За даними Meduza, значна частина таких пошукових запитів припала на Московську область, Санкт-Петербург і Ленінградську область. Саме в цих регіонах Кремль посилював системи ППО, однак не зміг повністю захистити їх від українських далекобійних ударів.

Кількість запитів про те, коли Росія завершить війну, зростає вже другий тиждень поспіль. Попередній пік фіксували 1–7 червня — після ударів українських сил по Санкт-Петербургу та Ленінградській області під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

В ISW зазначають, що Володимир Путін намагався захистити великі міста, зокрема Москву та Санкт-Петербург, від наслідків війни проти України. Однак останні дані свідчать, що російське суспільство дедалі більше втомлюється від війни, оскільки Кремлю не вдається ізолювати населення від її наслідків.

Аналітики також звертають увагу на дані пов’язаного з Кремлем Фонду “Громадська думка”. Згідно з опитуванням 19–21 червня, рейтинг схвалення Путіна впав на 5 відсоткових пунктів — із 74% до 69% — невдовзі після найбільшого українського удару по Московській області.

Тижневі опитування ФОМ також показують, що рівень довіри до Путіна стабільно знижується з лютого 2026 року. ISW наголошує, що Кремль, імовірно, зберігає політичний вплив на дані державних соціологічних структур, тому саме визнання зростання невдоволення після понад чотирьох років війни є показовим.

Окремо ISW аналізує ситуацію на фронті та нереалістичні вимоги Кремля до російської армії. За словами президента Володимира Зеленського, з 2022 року Кремль уже встановлював 15 окремих дедлайнів для повного захоплення Донецької області.

Зеленський заявив, що у 2022 році таких строків було п’ять — 31 березня, 9 травня, 1 червня, 15 вересня та 31 грудня. У 2023 році Кремль вимагав результату до 1 березня та 31 грудня, у 2024 році — знову до 1 березня і 31 грудня.

У 2025 році російським військам ставили дедлайни на 1 вересня, 1 грудня та 25 грудня. У 2026 році — на 31 березня, 1 вересня, а тепер, за даними ISW, новий строк визначено на 31 грудня 2026 року.

Аналітики наголошують, що ці строки не відповідають реальній ситуації на полі бою. У червні 2026 року російські війська просувалися в середньому на 3,79 квадратного кілометра на день. Це значно менше, ніж у серпні 2025 року, коли середній темп становив 16,65 квадратного кілометра на день.

Для захоплення решти Донецької області російським військам потрібно окупувати ще близько 5305 квадратних кілометрів. За нинішніх темпів, зазначає ISW, російська армія навряд чи зможе виконати новий дедлайн Кремля до 31 грудня 2026 року.

В Інституті вивчення війни зазначають, що російські війська не демонструють здатності до швидкого просування або відновлення оперативного маневру на Донеччині.

Нереалістичні вимоги Кремля, за оцінкою ISW, сприяють появі “красивих звітів” у російській армії, показовому встановленню прапорів і дедалі частішому використанню змінених за допомогою штучного інтелекту відео, щоб заявляти про просування там, де російські сили фактично не утримують позицій.

Аналітики вважають, що Путін міг сформувати викривлене уявлення про успіхи та можливості російської армії через системну практику спотворення даних про ситуацію на фронті.

ISW припускає, що коментарі Зеленського про провалені дедлайни стали відповіддю на заяви Путіна від 28 червня. Тоді російський диктатор намагався представити просування армії РФ як швидке, а перемогу Росії у війні — як нібито неминучу.